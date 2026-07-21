أخضر الماء إلى ربع النهائي.. والشلاتي يخطف البرونزية

خطف حسن الشلاتي، لاعب المنتخب السعودي للسباحة، الثلاثاء، الميدالية البرونزية ، فيما تأهل أخضر كرة الماء إلى ربع النهائي، ضمن منافسات بطولة آسيا للألعاب المائية الجارية حاليًا في بانكوك العاصمة التايلاندية.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للسباحة على منصة «إكس» نال الشلاتي المركز الثالث في سباق الـ50م حرة للفئة 13-14 عامًا، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا بزمن 25.15 ثانية.

وتأهل «الأخضر» إلى دور الثمانية في بطولة آسيا للألعاب المائية بتايلاند بعد فوزين مهمين على كوريا والهند.

وضمّت قائمة «الأخضر» 16 لاعبًا ولاعبة، هم: عبد العزيز العيسى، ومحمد القحطاني، وحسن الشلاتي، وساري الأربعيني، وحسن اليوسف، ومحمد العبد العال، وميار اليامي، وتاليا البرقي، وعماد الصبياني، وعلي البوسعيد، وأحمد آل سعيد، وفهد العويقلة، وحمزة العايد، وخالد البلبيسي، ورواد الدوسري، وعلي العبد الوهاب.

وتضم قائمة منافسات بطولة آسيا للألعاب المائية: السباحة، والغطس، وكرة الماء، والسباحة الفنية.

وتُعد هذه البطولة النسخة الـ 12 من البطولة الرسمية للفئات السنية «Asian Age Group Championships».