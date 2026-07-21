مايوركا لـ «الرياضية»: النصر حسم صفقة كوستا

أكد نادي ريال مايوركا حسم صفقة انتقال البرتغالي سامو كوستا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، إلى النصر، وفقًا لما كشف عنه لـ «الرياضية» هيكتور مارتن، المسؤول الإعلامي في النادي الإسباني.

وقال مارتن في تصريحٍ خاصٍّ: «الصفقة حُسِمَت بين مايوركا والنصر، وتمَّ التوصُّل إلى اتفاقٍ نهائي بينهما بشأن انتقال سامو كوستا بعد تفوُّق النادي السعودي على عرض لايبزيج الألماني وعروض أوروبية أخرى».

وكانت «الرياضية» انفردت، 18 يوليو الجاري، بالكشف عن اقتراب النصر من التعاقد مع كوستا في ظل منافسة من نادي الدرعية، الذي حاول ضم اللاعب بناءً على رغبة مدربه البرتغالي برونو لاج.

ويبلغ كوستا 25 عامًا، وانضمَّ إلى ريال مايوركا صيف 2023 قادمًا من ألميريا، وفرض نفسه بوصفه أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإسباني.

وخاض سامو 33 مباراةً في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، بدأ 31 منها أساسيًّا، وسجل سبعة أهداف، وصنع هدفين.