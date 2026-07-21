«ما زلت في سن الـ 17».. رحلة البحث عن العائلة

بدأت شبكة مجموعة MBC ومنصة شاهد الرقمية في عرض المسلسل التركي المدبلج الجديد «ما زلت في سن الـ 17» الذي يتناول سردية رحلة بحث عن العائلة والانتماء.

وتناول أحداث المسلسل في قالب درامي سيرة شاب في مقتبل العمر عاش طفولة مضطربة في دار للأيتام، يقرّر في عمر السابعة عشرة أن يبدأ رحلة بحث عن عائلة.

تنطلق الأحداث الفعلية، حين يتلقى أراس رسالة غامضة تكشف خيطًا يقوده نحو رحلة مصيرية للعثور على شقيقه الأصغر المفقود منذ أعوام.

وعلى الرغم من أنه كان يظن أن لا عائلة له، يلوح في الأفق أمل بأن يعثر على أحد أفرادها.

ويقوده مسعاه إلى مدينة بودروم حيث تتقاطع طرقه مع عائلة متنفذة ويقع في شباكها، ويكشف خبايا أسرارٍ طال دفنها، بينما يخوض غمار مشاعر الحب والصداقة، وتحديات البحث عن الملاذ الحقيقي الذي ينتمي إليه.

ويضم العمل مجموعة من الممثلين الشباب منهم تشاغان إيفه أك، نسرين جواد زاده وأرمان أوغوز.