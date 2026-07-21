مقابل جارناتشو.. تشيلسي يصدم فيلا بـ40 مليونا

اصطدمت رغبة نادي أستون فيلا الإنجليزي باستعارة المهاجم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، بتمسك تشيلسي بانتقال دائم مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وتشير التقارير الصحافية إلى أن تشيلسي يستعد لعرض جارناتشو «22 عامًا» في سوق الانتقالات، بعد عام من وصوله من مانشستر يونايتد مقابل 39.22 مليون، خاصة مع تراجع مستواه، إذ لم يسجل سوى ثمانية أهداف خلال 43 مباراة في كل المسابقة وفقا لموقع «ترانسفير ماركت»، الذي أشار أيضًا إلى انخفاض قيمته السوقية 14 مليونًا منذ قدومه.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية الثلاثاء أنه وأثناء مفاوضات أستون فيلا خلال عملية انتقال لاعبه مورجان روجرز إلى تشيلسي، والتي تمت مقابل 117 مليونًا، جرى الاستفسار عن إمكانية استعارة جرناتشو مع الالتزام بالشراء وفق شروط معينة، لكن النادي اللندني تمسك بصيغة البيع بـ 40 مليونًا، في الوقت الذي ينتظر فيه مانشستر يونايتد نسبة مع العملية.

وأضافت الصحيفة أن روما الإيطالي عرض أيضًا استعارة جرناتشو لكنه لم يلب أيضًا شروط تشيلسي، الذي دخل مهاجمه الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون دائرة اهتمام فيلا.

وأشار موقع «سكاي سبورتس» أن جارناتشو لم يلتحق بعد الحصص التدريبية التي يجريها المدرب الجديد الإسباني تشابي ألونسو، في انتظار تسوية وضعه مع النادي.

وأوضح أن الأرجنتيني خاض موسم أول صعب مع تشيلسي، عانى فيه من أجل ترك بصمة واضحة في مركز الجناح الأيسر المكتظ أصلًا، إذ لم يلعب سوى 1217 دقيقة في الدوري الممتاز موزعة على 25 مباراة، أي بمعدل أقل من 49 دقيقة في المباراة الواحدة.