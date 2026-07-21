أخضر الناشئات يستعرض بخماسية الإمارات

أنهى المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاما لكرة القدم مشواره في بطولة غرب آسيا بفوز كاسح على نظيره الإماراتي 5-0 خلال المواجهة التي جرت على ملعب الأمير محمد في الزرقاء، شمال شرق عمّان العاصمة الأردنية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وشهدت المباراة تألقا لافتًا من دانة الضحيان التي سجلت ثلاثة أهداف «هاتريك»، فيما تكفلت سوار عمرو وسديم السهيمي بالهدفين الثاني والخامس.

وبدأت اليونانية كاترينا فاليدا، مدربة المنتخب السعودي للناشئات المواجهة بتشكيلة ضمت: «دانة البنعلي، سوار عمرو، أروى الرشيد، جود العمودي، ريماس أحمد، حلا الشدوخي، غدي العتيبي، ديما حجازي، كنزي علاء، هبة أوهاشي ودانة الضحيان».

وفي الشوط الثاني، أجرت كاترينا عددًا من التغييرات ومنها دخول سديم السهيمي الذي وقعت على الهدف الخامس.

وبهذه النتيجة، رفع «أخضر الناشئات» رصيده إلى 3 نقاط خلف المنتخبين السوري واللبناني صاحبي المركزين الأول والثاني اللذين تأهلا إلى نصف النهائي.

وعوض المنتخب السعودي من خلال انتصاره الكبير على نظيره الإماراتي خسارتيه أمام سوريا 0-1 ولبنان 0-2 في الجولتين الأولى والثانية.