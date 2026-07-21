«هويتنا» يعزز شراكة جمعية الثقافة والفنون و«جادة الفن»

وقّعت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الثلاثاء، بالرياض، مذكرة تعاون مع جمعية جادة الفن، بدعم من مؤسسة مسك، لتنفيذ برنامج «هويتنا»، بهدف تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع غير الربحي، وتنمية القدرات الفنية، وترسيخ الهوية الوطنية عبر برامج تدريبية متخصصة.

ومثّل جمعية الثقافة في التوقيع المدير العام خالد الباز، فيما مثّل جمعية جادة الفن رئيس مجلس الإدارة إبراهيم الحكمي.

وتهدف المذكرة إلى تنفيذ برنامج متكامل وفق معايير مهنية، لتطوير مهارات المشاركين في المجالات الفنية، وتعزيز حضور الهوية الوطنية في الإنتاج الإبداعي، وتمكين المواهب الفنية، وتحقيق أثر ثقافي مستدام، إلى جانب الإشراف على تنفيذ البرنامج وتنظيمه وتوثيقه إعلاميًا، وتوفير البيئة المناسبة لإنجاحه.

ويتضمن البرنامج «72» ساعة تدريبية تُنفذ على مدى ستة أسابيع، بما يسهم في تأهيل المستفيدين وإكسابهم المهارات الفنية المستهدفة، ومنحهم شهادات إتمام البرنامج.

وأكد الجانبان أن المذكرة تأتي في إطار توحيد الجهود وتبادل الخبرات، للارتقاء بالبرامج الفنية، وتعزيز الاستثمار في الطاقات الإبداعية، ودعم مستهدفات التنمية الثقافية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القطاع الثقافي وتمكين المبدعين.