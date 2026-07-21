تعيين الخليفة عضوًا في مجلس الحوكمة والمخاطر والالتزام بالمعهد الدولي للمراجعين الداخليين

عيّن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، عضو الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين يزيد الخليفة، عضوًا في مجلس الحوكمة والمخاطر والالتزام التابع للمعهد، الذي أُسس حديثًا لتعزيز تكامل منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام والرقابة، بما يخدم الجهات ذات المصالح المشتركة، ويسهم في رفع كفاءة ممارسات الحوكمة على المستوى الدولي.

وجاء تعيين الخليفة ضمن عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام؛ للإسهام في تطوير الممارسات المهنية، وتعزيز مرونة المؤسسات، ودعم فاعلية منظومات الحوكمة والرقابة.

ويعكس التعيين الحضور المتنامي للكفاءات الوطنية في المنظمات المهنية الدولية، والمكانة التي تحظى بها المملكة في مجال المراجعة الداخلية والمجالات ذات الصلة، إلى جانب دور الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين في دعم الكوادر الوطنية، وتطوير المهنة، وتعزيز حضورها إقليميًا ودوليًا.

يُذكر أن الخليفة يتمتع بخبرة مهنية في مجالات الإستراتيجية والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وشهادة القيادة التنفيذية من جامعة هارفارد, وشغل خلال مسيرته عددًا من المناصب القيادية في جهات وطنية، من أبرزها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والمدفوعات السعودية التابعة للبنك المركزي السعودي، وشركة موبايلي، ومجموعة تداول السعودية، ويشغل حاليًا عضوية عدد من مجالس الإدارة ولجان المراجعة والمخاطر في مؤسسات حكومية وشركات خاصة.