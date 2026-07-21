بعد 831 مباراة.. تيلور يعلق الصافرة

أعلن الحكم الإنجليزي الدولي أنتوني تيلور الثلاثاء اعتزاله إدارة المباريات على مستوى مسابقات النخبة في كرة القدم، بعد مسيرة مهنية متميزة امتدت لأكثر من عقدين من الزمن وشملت 831 مباراة.

وجاء اعتزال تيلور «47 عامًا» بعد مشاركته الأخير في كأس العالم، بإدارة مباراة دور 16 بين البرتغال وإسبانيا في الولايات المتحدة.

وقال تيلور في بيان نشر على موقع الدوري الإنجليزي الممتاز على الإنترنت: «كان التحكيم على مستوى النخبة شرفًا عظيمًا، لكن الضغط شديد والتدقيق مستمر».

وأضاف: «حان الوقت الآن للتنحي والتطلع إلى الانتقال إلى الفصل التالي من مسيرتي المهنية».

وأمضى تيلور 16 موسمًا في التحكيم بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أدار 432 مباراة في دوري الأضواء بإنجلترا.

كما أدار جميع النهائيات الكبرى للكؤوس المحلية. وشملت التكليفات التي أسندت إليه محليًا إدارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2017 و2020، ونهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في 2015، ومباراة درع المجتمع 2015، ونهائي ملحق الصعود بدوري الدرجة الثانية 2018.

ويُعد تيلور على نطاق واسع أحد أبرز الحكام في إنجلترا، وشملت مسيرته المهنية أيضًا تعيينات في البطولات الدولية الكبرى، حيث أمضى 14 عامًا ضمن القائمة الدولية للاتحاد الدولي وأدار مباريات في بطولتي كأس العالم 2022 و2026 وبطولة أوروبا 2020 و2024 وكأس العالم للأندية 2022 و2025.