طواف فرنسا

فاز الدرَّاج البلجيكي ريمكو إيفينبويل بالمرحلة الـ 16 من النسخة 113 لسباق طواف فرنسا للدرَّاجات التي تمتدُّ لمسافة 26 كيلومترًا بين إيفيان ليه بان وتونون ليه بان في جبال الألب الفرنسية، الثلاثاء (الفرنسية)