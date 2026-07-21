طواف فرنسا.. إيفينبويل يفوز بالمرحلة 16

حقق الدراج البلجيكي ريمكو إيفينبويل البطل الأولمبي فوزًا ساحقًا، الثلاثاء، في سباق الفردي «ضد الساعة» لمسافة 26.1 كيلومترًا ضمن المرحلة السادسة عشرة من طواف فرنسا النسخة 113، مقلصًا ثواني ثمينة من الفارق مع المتصدر السلوفيني تادي بوجاتشار في الترتيب العام.

وقطع إيفينيبول صاحب الـ26 عامًا مسار المرحلة السادسة عشرة على ضفاف بحيرة جنيف بزمن أسرع بـ28 ثانية من حامل اللقب بوجاتشار الذي حل ثانيًا.

في المقابل، أنهى جميع المتسابقين الآخرين السباق بفارق يزيد على دقيقة، بينما جاء الدنماركي ماتياس سكيلموسه في المركز الثالث بفارق دقيقة و4 ثوانٍ.

وساهم هذا الأداء من بطل العالم والبطل الأولمبي في سباقات ضد الساعة، والذي تحقق في يوم العيد الوطني البلجيكي، في تقليص الفارق مع بوجاتشار المتوج بطواف فرنسا أربع مرات، إلى 4 دقائق و32 ثانية في الترتيب العام.

وقال إيفينيبول: «إنه أمر رائع، كان سباقًا جميلًا للغاية، وكان هناك الكثير من الجماهير على جانب الطريق».

وأضاف «كل أفراد عائلتي من الجانبين موجودون هنا، وقد حضر والداي اليوم فقط. كما أن زوجتي هنا مع والديها وإخوتها».

وتابع «والفوز أيضًا في العيد الوطني البلجيكي أمر مميز للغاية. قرأت هذا الصباح أنه مر وقت طويل منذ أن حققت بلجيكا فوزًا في هذا اليوم الوطني، لذلك أنا فخور بأن أكون صاحب هذا الإنجاز».

ويُعد هذا الفوز الثاني تواليًا لإيفينيبول في المراحل، بعدما كان قد أحرز المرحلة الجبلية الخامسة عشرة الأحد.

كما أنه الفوز الرابع له بمراحل طواف فرنسا عمومًا، والثالث له في سباقات ضد الساعة.