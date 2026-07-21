بعد خيبة المونديال.. فينيسيوس يعود بوجه جديد

خضع فينيسيوس جونيور، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، لعملية تجميلٍ بعد الخروج المخيِّب لمنتخب البرازيل من كأس العالم 2026.

ونقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن موقع «TMC Esporte»، أن المهاجم «26 عامًا» أجرى العملية لتنسيق منطقة الذقن حتى تبدو أكبر، وهو إجراءٌ تجميلي، يستخدم الحشوات لإعادة تشكيل ملامح الوجه دون الحاجة للجراحة التقليدية.

وذكرت أن اللاعب ظهر بشكلٍ مختلفٍ تمامًا بعد خضوعه للعملية، التي أجراها بعيادةٍ في مدينة جويانيا البرازيلية تحت إشراف الدكتور أليساندرو ألاركاو، الذي قَدِم بشكلٍ خاصٍّ من ميامي الأمريكية إلى البرازيل لهذا الغرض، وفي حضور فيرجينيا فونسيكا، إحدى مؤثرات وسائل التواصل الاجتماعي، حتى إن بعضهم لم يتعرَّف عليه، وشبَّهه بمواطنه راميريس، لاعب وسط تشيلسي السابق.



وجرى تصوير فينيسيوس في العيادة بعد فترةٍ وجيزةٍ من العملية، وقد لا يكون شكله الظاهر هو النهائي بانتظار استقرار الآثار الجانبية من تورمات وخلافه.

وأنهى اللاعب كأس العالم بأربعة أهدافٍ، وتمريرةٍ حاسمةٍ واحدةٍ في خمس مشاركاتٍ. ويتوقَّع أن يعود إلى ناديه الإسباني للمشاركة في تحضيرات ما قبل الموسم الجديد.

ولم يتبقَّ للبرازيلي سوى عامٍ واحدٍ في عقده الحالي، ما أثار التكهنات بأن ريال مدريد قد يفكر في بيعه بدلًا من المخاطرة بفقدانه مجانًا على الرغم من تأكيد فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، علنًا أن كلا الطرفين يريدان استمرار العلاقة.