مسائية النصر

أجرى فريق النصر الأول لكرة القدم حصةً تدريبيةً مسائيةً خلال ثاني أيام معسكره الجاري في البرتغال استعدادًا للموسم الرياضي الجديد (المركز الإعلامي - النصر)