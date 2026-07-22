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مسائية النصر

2026.07.22 | 12:03 am
أجرى فريق النصر الأول لكرة القدم حصةً تدريبيةً مسائيةً خلال ثاني أيام معسكره الجاري في البرتغال استعدادًا للموسم الرياضي الجديد (المركز الإعلامي - النصر)
مسائية النصر

مسائية النصر

مسائية النصر

مسائية النصر

مسائية النصر

مسائية النصر