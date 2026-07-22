«تطوير البلد» تقترب من الاتحاد

وصلت إدارة نادي الاتحاد إلى مفاوضات متقدمة مع شركة «تطوير البلد» لتصبح بموجبه الراعي الرئيس للنادي، وفق ما كشفته مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أن شعار الشركة سيظهر على صدر قمصان الفريق الأول لكرة القدم في النادي ،ابتداءً من الموسم الرياضي الجديد، في خطوة تعزز الشراكة بين الطرفين.

وفي حال إتمام الاتفاق بشكل رسمي، ستنضم الشركة إلى قائمة الرعاة الرئيسيين للنادي، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل العقد خلال الفترة المقبلة.

وتُعد «تطوير البلد» إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة وهي المطور الرئيس لمنطقة جدة التاريخية، ضمن مشروع يهدف إلى الحفاظ على الإرث العمراني والثقافي للمنطقة، وتطويرها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.