الأربعاء.. برشلونة يقدم أديمي رسميّا

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن أن الإعلان عن صفقة المهاجم الألماني الدولي كريم أديمي سيتم الإعلان عنها رسميًا الأربعاء.

وكان برشلونة توصل إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند الألماني لشراء عقد لاعبه مقابل 22 مليون يورو مع 10 ملايين إضافات، وقد وصل أديمي إلى برشلونة الخميس الماضي وأكمل فحصه الطبي الجمعة، لكن النادي أجل الإعلان الرسمي عن توقيعه حتى يعود لابورتا من رحلة الولايات المتحدة حيث حضر نهائي المونديال.

وذكر موقع صحيفة «موندو ديبرتيفو» الكاتالونية أن لابورتا أوضح للصحافيين عقب وصوله برشلونة الثلاثاء أن أديمي سيتم تقديمه رسميًا الأربعاء

كما رفض لابورتا التعليق على لاعبين آخرين مرتبطين ببرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بما في ذلك الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، إلى جانب موقف النادي من لاعبه فيران توريس المطلوب من عدد من الأندية، خاصة بعد تألقه في كأس العالم وتسجيله هدف الفوز الوحيد لإسبانيا في شباك الأرجنتين في النهائي.

وكان برشلونة أعلن قبل انطلاق منافسات كأس العالم بقليل عن التعاقد مع الجناح الإنجليزي الدولي أنتوني جوردون، قادمًا من نيوكاسل مقابل 70 مليونًا بالإضافة إلى 10 ملايين متغيرات.