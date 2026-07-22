إسحاق يدعم هجوم إبسويتش تاون

تعاقد نادي إبسويتش تاون الإنجليزي، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، الثلاثاء مع الجناح الغاني عبد الفتاح إسحاق قادمًا من ليستر سيتي بعقد يمتد لخمسة أعوام، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وكان إسحاق ضمن تشكيلة غانا في كأس العالم 2022 بقطر، وشارك في جميع مبارياتها الأربع في النهائيات التي جرت في أمريكا الشمالية الصيف الجاري. ويملك اللاعب في رصيده إلى 32 مباراة دولية وسجل خلالها ثلاثة أهداف.

وانضم إسحاق «22 عامًا» إلى ليستر معارًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي موسم 2023-2024، ولعب دورًا رئيسيًا في فوز الفريق بلقب دوري المستوى الثاني «التشامبيونتشيب» وحقق جائزة أفضل لاعب شاب في النادي.

و بعد خوض 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025 الذي عانى فيه من الإصابات، سجل إسحاق تسعة أهداف في 44 مباراة بدوري الأولى خلال الموسم الماضي الذي هبط فيه ليستر إلى المستوى الثالث «ليج ون».

وسيفتتح إبسويتش مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة سندرلاند يوم 22 أغسطس المقبل، ليعود لدوري الأضواء بعد موسم في «التشامبيونتشيب».