بـ 117 مليونا.. تشيلسي يوقع مع روجرز

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الثلاثاء، التوقيع رسميًا مع المهاجم مورجان روجرز قادمًا من أستون فيلا بعقد حتى يونيو 2033.

وكانت تقارير صحافية إنجليزية وموقع «ترانسفير ماركت» أشارت إلى أن الصفقة هي الأكبر لتشيلسي إذ بلغت قيمتها 117 مليون جنيه إسترليني، متجاوزة الرقم القياسي السابق للاعب الوسط الإكوادوري موسيس كايسيدو، عام 2023. والتي بلغت 115 مليونًا قادمًا من برايتون.

وأشارت التقارير إلى أنَّ الدولي الإنجليزي «23 عامًا»، الذي شارك في كاس العالم 2026، قادر على شغل مركزي الجناح ولاعب الوسط الهجومي.

وقال روجرز عقب توقيع عقده الجديد: «أنا متحمس للغاية. بالنسبة لي، تشيلسي هو أكبر نادٍ في لندن، وهو نادٍ لطالما أعجبت به منذ أن كنت طفلًا».

وأضاف في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي للنادي: «أنا متحمس للغاية للمشروع مع المدرب الجديد، واللاعبين، والوجهة التي يتجه إليها النادي. لهذا السبب أنا هنا».

ورسخ روجرز نفسه كواحد من أبرز المواهب الهجومية الشابة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وخلال وجوده في أستون فيلا، ساهمت أهدافه وتمريراته الحاسمة في تسجيل 40 هدفًا في 85 مباراة، مما قاد فريقه إلى احتلال المركز الرابع قبل التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

منذ ظهوره الأول مع المنتخب الإنجليزي الأول في نوفمبر 2024، أصبح روجرز لاعبًا أساسيًا وشارك في 22 مباراة.