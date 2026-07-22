رازوفيتش يقود القلعة البيضاء

توصل المدرب الصربي فوك رازوفيتش إلى اتفاق نهائي يقود بموجبه فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وذكر المصدر ذاته أن رازوفيتش، البالغ من العمر 53 عامًا، سيعلن خلال ساعات عن تعيينه مدربًا للقلعة البيضاء خلفًا للمصري معتمد جمال، الذي قاد الفريق لإحراز لقب الدوري، الموسم الماضي.

وبدأ المدرب الصربي مشواره الاحترافي في 2006 مساعدًا في بارتيزان الصربي، قبل أن يخوض أولى تجاربه مدربًا رئيسًا 2011 مع تيليوبتيك.

وتولى تدريب دينامو مينسك البيلاروسي، قبل أن يخوض تجارب مع الفيصلي، والفيحاء، الذي توج معه بكأس خادم الحرمين الشريفين 2021ـ2022، إضافة إلى الظفرة والوحدة واتحاد كلباء في الإمارات.