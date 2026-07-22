الدرعية يجدد ارتباطه مع وليد

أعلن نادي الدرعية، الأربعاء، تجديد عقد وليد عبد الله، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بحسب ما نشره عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، دون أن يحدد مدة الارتباط.

ونشر حساب النادي صورة للحارس الدولي السابق معلقًا: «قائد سعدها.. وافي بوعدها وليد عبد الله.. باقي على حِلّه، القائد وليد عبد الله يجدد العهد في كتيبة السعد».

وانتقل وليد «40 عامًا» إلى النادي الصاعد حديثًا لمنافسات دوري روشن السعودي موسم 2024 قبل تجربتين احترافيتين مع النصر و الشباب.

ولعب الحارس مع الدرعية 24 مباراة منذ انتقاله، استقبل خلالها 24 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات.

وإجمالًا خاض عبد الله 373 مباراة مع مختلف الأندية، استقبل فيها 407 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في 119 مباراة.