الاتحاد الإنجليزي يتهم إيكيرت بالتجسس

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، توجيه اتهامات لتوندا إيكيرت، مدرب فريق ساوثهامبتون في فضيحة تجسس.

وذكر الاتحاد أن المدرب أذن بمراقبة الحصص التدريبية لأندية إكسفورد يونايتد وإبسويتش ‌تاون وميدلسبره ‌قبل مواجهاتها أمام ساوثهامبتون ‌خلال ⁠الموسم الماضي.

وقال نادي ⁠ساوثهامبتون، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، في بيان أقر فيه بالاتهام: «سيواصل توندا والنادي التعاون الكامل والشفاف مع الاتحاد الإنجليزي لكرة ⁠القدم».

وتسببت هذه الفضيحة ‌في استبعاد ‌الفريق من نهائي الملحق المؤهل للدوري ‌الإنجليزي الممتاز.

واستبعد ساوثهامبتون ‌من النهائي، الذي يوصف بأنه الأغلى في كرة القدم، نظرًا لأن الفوز به يعني الصعود إلى ‌دوري الأضواء، بما يضمن عوائد مالية مستقبلية تقدر بنحو ⁠200 ⁠مليون جنيه إسترليني «268.1 مليون دولار»، بعد اعترافه بمراقبة تدريبات المنافسين قبل أقل من 72 ساعة من المباريات.

وقدم إيكيرت اعتذارًا على حسابات ساوثهامبتون على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال إن مشاهدة التدريبات كانت ممارسة شائعة في بطولات الدوري الأخرى التي عمل فيها.