مالاجو: الإيطاليون تواصلوا مع جوارديولا

أكّد جوفاني مالاجو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء، أنه في تواصل دائم مع الإسباني بيب جوارديولا الذي قد يتولى الإشراف على المنتخب الإيطالي.

وسُئل مالاجو عبر منصة «إكس» من قبل موقع «كروناكي دي سبولياتويو» عن إمكانية زيادة الميزانية المخصصة لتعيين المدرب الجديد لبطل العالم أربع مرات في حال تعلّق الأمر بـ«اسم كثر الحديث عنه في الساعات الأخيرة، وهو جوارديولا»، فرد بالإيجاب.

وقال: «نعم، وهذا استثناء لأسباب واضحة، لن أشرحها هنا، لكن ليس مؤكدًا أن يُفضي هذا الأمر إلى نتيجة إيجابية، إلا أنني أعتقد على الرغم من ذلك أنه كان من العدل والمهم فتح حوار والاستمرار فيه».

وأضاف الرئيس المنتخب في يونيو : «هذا لا يعني إطلاقًا عدم احترام المرشحين الآخرين، بل على العكس تمامًا، لأن النقاش بشأنهم قد بدأ بالفعل».

وأوضح مالاجو أن اختيارات الاتحاد لا تقتصر على الأسماء الثلاثة الأكثر تداولًا «أندريا بيرلو بطل العالم 2006، وروبرتو مانشيني، وجوارديولا» لتولي المنصب.

وفشلت إيطاليا الفائزة بكأس العالم أربع مرات وكأس أوروبا مرتين، هذا العام للمرة الثالثة على التوالي، في التأهل إلى المونديال.

وترك جوارديولا البالغ من العمر 55 عامًا، منصبه مدربًا لمانشستر سيتي الإنجليزي بعد 10 أعوام قاده خلالها إلى إحراز 20 لقبًا.