استرجاع وتقوية

أجرى لاعبو فريق الشباب الأول لكرة القدم، الأربعاء، حصة تدريبية، اشتملت على تمارين استرجاعية وتقوية، ضمن المعسكر الإعدادي في النمسا، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الشباب)