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استرجاع وتقوية

2026.07.22 | 02:47 pm
أجرى لاعبو فريق الشباب الأول لكرة القدم، الأربعاء، حصة تدريبية، اشتملت على تمارين استرجاعية وتقوية، ضمن المعسكر الإعدادي في النمسا، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الشباب)
استرجاع وتقوية

استرجاع وتقوية

استرجاع وتقوية

استرجاع وتقوية

استرجاع وتقوية