أرسنال يضم حارسة ريال مدريد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، الأربعاء، ضم حارسة المرمى الإسبانية ميسا رودريجيز لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم، التي حملت شارة قيادة ريال مدريد الموسم ‌الماضي، في ‌صفقة انتقال ‌مجاني بعد ⁠ستة أعوام قضتها مع ⁠الفريق الإسباني.

ومثلت رودريجيز منتخب إسبانيا في 24 مباراة، وكانت ضمن القائمة التي توجت بلقب كأس ⁠العالم للسيدات ‌2023 ‌ودوري الأمم الأوروبية للسيدات في ‌العام التالي.

وشاركت رودريجيز «27 ‌عامًا» في 215 مباراة مع ريال مدريد على مدار ستة مواسم.

وقالت ‌رودريجيز : «تحمست للغاية للانضمام إلى الفريق وخوض هذا التحدي ⁠الجديد ⁠أرغب في مساعدته على الفوز بألقاب».

ويبدأ أرسنال، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي، مشواره في الدوري الممتاز مع انطلاق المسابقة في سبتمبر المقبل.