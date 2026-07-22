النافذة الصيفية تنطلق.. وإتمام 14 صفقة

أعلن عن إتمام 14 صفقة في دوري روشن السعودي بمقابل مالي وليس تعاقدات حرة، قبل انطلاق نافذة الانتقالات الصيفية، الأربعاء، بصفة رسمية وفق ترانسفير ماركت المختص بالإحصاء والأرقام.

ويعد فريق الأهلي الأول لكرة القدم الأكثر نشاطًا على صعيد التعاقدات الخارجية حتى الآن بحسمه 3 صفقات لافتة قبل النافذة التي تستمر حتى الأحد 6 سبتمبر 2026.

وتعاقد الأهلي مع البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو قادمًا من سبورتينج لشبونة، والأرميني إدوارد سبيرتسيان من كراسنودار الروسي، والنرويجي أبو بكر كينتيه من ترومسو النرويجي.

الاتحاد اشترى عقد البلجيكي جان كارلو سيميتش من أندرلخت بصفة نهائية، وفعّل خيار شراء عقد ستيفان كيلر من ليماسول القبرصي.

وأعاد الهلال حارسه محمد العويس من العلا، وضم محمد الصرنوخ وعبد الله العنزي من الفتح وصبري دهل من الفيحاء ونواف الحبشي من الحزم، فيما انتقل محمد القحطاني إلى القادسية.

وحضر كوبا دا كوستا من خيتافي الإسباني إلى نادي الخلود، وعبد الرحمن هندي من العروبة إلى التعاون، ويونس البحراوي من نهضة بركان المغربي إلى التعاون.