بيزوس ينوي شراء حصة في ليفربول

أجرى الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، محادثات بشأن الانضمام إلى تحالف يقوده المستثمر البريطاني الهندي أميت باتيا، لشراء حصة أقلية في نادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة، وفقًا لتقارير نُشرت الأربعاء.

وقد يصبح بيزوس، أحد أغنى رجال العالم، جزءًا من المجموعة التي يقودها باتيا، صهر الملياردير لاكشمي ميتال، قطب صناعة الصلب.

وذكرت «سكاي نيوز» أن بيزوس مهتم بالصفقة، لكنه أشار إلى أنه لم يحسم بعد قراره بالمضي قدمًا في الخطة المحتملة.

وتُقدّر مجلة فوربس ثروة الأمريكي، البالغ من العمر 62 عامًا، بنحو 192 مليار جنيه إسترليني «257 مليار دولار».

وأكّدت مجموعة «فينواي سبورتس غروب» المالكة لليفربول، الثلاثاء، أن التحالف الذي يقوده باتيا تواصل معها لمناقشة شراء حصة أقلية في النادي الإنجليزي، بطل أوروبا ست مرات.

وسبق لبيزوس، بحسب التقارير، أن درس التقدم بعروض لشراء فريقي سياتل سيهوكس وواشنطن كوماندرز في دوري كرة القدم الأمريكية «أن أف أل»، لكنه قرر عدم المضي في أي من الصفقتين.

وجاء اهتمام باتيا بليفربول في اليوم عينه الذي تنحى فيه من مجلس إدارة نادي كوينز بارك رينجرز.

وأنهى باتيا، البالغ 46 عامًا، ارتباطًا دام 18 عامًا مع الفريق الناشط في المستوى الأول من كرة القدم الإنجليزية «تشامبيونشيب»، عبر نقل حصته إلى روبن جنانالينجام، المالك الرئيس.

وفي عام 2023، باعت «فينواي سبورتس غروب» حصة أقلية في ليفربول إلى شركة الاستثمار «داينستي»، ومن المتوقع أن تسير أي صفقة مع باتيا، في حال إتمامها، على النهج عينه.

ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، فإن أي صفقة مع التحالف، الذي يقوده باتيا، ستقيّم ليفربول بأكثر من 6 مليارات دولار.

وكانت «فينواي سبورتس غروب»، التي تملك أيضًا فريق بوسطن ريد سوكس الأمريكي للبيسبول، قد اشترت ليفربول عام 2010 مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.