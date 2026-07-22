أوتشوا يعلق قفازيه بعد مسيرة عقدين

أعلن المكسيكي جييرمو أوتشوا، حارس مرمى منتخب بلاده الأول لكرة القدم، الأربعاء، اعتزاله اللعبة، ليسدل الستار على ​مسيرة امتدت لأكثر من عقدين.

وأكد الحارس «41 عامًا» إقدامه على هذه الخطوة عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي عقب مشاركته في النسخة السادسة له في كأس العالم.

وحل أوتشوا بديلًا في آخر ‌12 دقيقة ‌من مباراة فازت ​فيها ‌المكسيك 2ـ0 ⁠على ​التشيك، واستمتع ⁠بتصفيق الجماهير في ملعب أزتيكا، وهو الملعب الذي شهد بدايته الأولى مع الفريق الأول لنادي كلوب أمريكا 2004.

وكتب أوتشوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي «قدمت كل ما ⁠لدي، ولم أدخر حبة عرق ‌واحدة في ‌الملعب من أجل الأندية ​التي لعبت ‌لها والمنتخب الوطني. واليوم أعلق قفازي».

وأضاف «أن ‌تكون حارس مرمى يعني أن تدرك أنك قد تنتظر 90 دقيقة من أجل لحظة واحدة يتوقف عليها كل ‌شيء. وعندما تأتي تلك اللحظة، لا يمكنك التردد».

ومثّل أوتشوا منتخب ⁠المكسيك ⁠للمرة الأولى في كأس العالم خلال بطولة ألمانيا 2006، وواصل الظهور في نسخ جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018 وقطر 2022.

وعلى مستوى الأندية، خاض أوتشوا مسيرة حافلة امتدت 22 عامًا ​لعب خلالها في ​فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال.