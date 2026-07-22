إبسويتش تاون يخطف قاهر هولندا

أعلن نادي إبسويتش تاون الإنجليزي، الأربعاء، تعاقده مع الدولي المغرب عيسى ديوب لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، قادمًا من فولهام.

ولم يعلن النادي العائد لدوري الأضواء بعد موسم في الدرجة الثانية قيمة الصفقة، وكان عقد ديوب ينتهي مع فولهام ‌عام 2027.

وقال إبسويتش ‌تاون عبر موقعه ‌إن ⁠ديوب وقع عقدًا ⁠حتى عام 2030.

وينضم ديوب «29 عامًا» إلى الفريق بعد مشاركته مع المغرب في كأس العالم، التي نظمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ أسهم في ⁠بلوغ الفريق دور ربع النهائي.

‌وكان قد ‌سجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة ‌أمام هولندا في مباراة دور الـ 16 قبل فوز بلاده بركلات الترجيح.

وشارك ديوب، الذي مثّل منتخبات فرنسا في الفئات السنية المختلفة، في تسع مباريات ‌مع المغرب، منها خمس في كأس العالم 2026 قبل ⁠أن ⁠ينتهي مشوار فريق المدرب محمد وهبي عند دور الثمانية بالخسارة أمام فرنسا.

وإبسويتش سيكون ثالث فريق إنجليزي يلعب له ديوب، بعدما انضم إلى وست هام يونايتد عام 2018 قادمًا من تولوز.

وخاض 96 مباراة مع فولهام في مختلف المسابقات.