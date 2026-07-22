هلالي يقود النصر في النخبة

تعاقدت إدارة نادي النصر، مع البرازيلي ماركوس سواريز، لتولي قيادة فريق تحت 21 عامًا لكرة القدم، في دوري «جوي» للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن المدرب البرازيلي اختار مواطنه فرناندو جونيور مدربًا للحراس، والبرتغالي ميجيل أرياس مساعدًا أول، إضافة إلى بدر أبا الحسين مساعدًا ثانيًا.

وبدأت رحلة سواريز في السعودية حين تولى تدريب الهلال تحت 17 عامًا في يوليو 2021، قبل أن ينتقل إلى المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في 2023.

وقاد سواريز الأخضر للفوز ببطولة «غرب آسيا للشباب» تحت 19 عامًا، بعد انتصاره على نظيره الإماراتي 1ـ0.

وفي يناير 2024 تولى مهمة تدريب السعودية تحت 20 عامًا، وقاد الأخضر الشاب إلى التأهل لمنافسات كأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي 2025، بعد الفوز 1ـ0 على الصين في الدور ربع النهائي بكأس آسيا.

وانطلقت مسيرة سواريز، من نادي برازيلينيس البرازيلي موسم 2014، وقاد فرقًا أبرزها كورينثيانز وبوتافوجو تحت 20 عامًا.

ونال المدرب البرازيلي رخص التدريب الاحترافية من اتحاد بلاده وكذلك من اتحاد أمريكا الجنوبية، إضافة إلى حصوله على ماجستير في الأداء الرياضي العالي، ودورة في الإدارة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكان فريق النصر تحت 21 عامًا، شارك في بطولة «جوي» للنخبة الموسم الماضي، واحتل المرتبة الثالثة في جدول الترتيب، لكنه ودع البطولة من ربع النهائي عقب خسارته أمام الفتح ذهابًا وإيابًا 3ـ7.