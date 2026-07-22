القادسية يسترد الخماسي الدولي

استعاد فريق القادسية الأول لكرة القدم، الأربعاء، لاعبيه السعوديين الدوليين بعد فراغهم من الإجازة الممنوحة لهم عقب المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ونشر النادي عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، صورًا للخماسي محمد أبوالشامات، ومصعب الجوير، وعبد الله آل سالم، وجهاد ذكري، وأحمد الكسار، في صالة اللياقة البدنية تمهيدًا لمشاركتهم في التدريبات الجماعية.

وينظم القادسية معسكره الإعدادي لمنافسات الموسم الجديد في جيرونا الإسبانية، ويستمر حتى 26 يوليو الجاري.

وكان القادسية أنهى موسمه في دوري روشن السعودي محتلًا المركز الرابع برصيد 77 نقطة، جمعها من 23 انتصارًا وثمانية تعادلات، مقابل ثلاث خسائر، وضمان المشاركة في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، الموسم المقبل.