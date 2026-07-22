فيوري: أملك الكثير من المال.. وقصتي نبيلة

أكد الملاكم البريطاني تايسون فيوري، الذي سيبلغ 38 عامًا قريبًا، الأربعاء أن الأفضل لم يأت بعد بالنسبة إليه، قبل نزال يخوضه في تايلاند، الجمعة، استعدادًا لمواجهته المرتقبة ضد مواطنه أنتوني جوشوا في وقت لاحق من العام الحالي.

وقال بطل العالم السابق مرتين في الوزن الثقيل، من منتجع مدينة باتايا التايلاندية الساحلية، حيث سيواجه، مساء الجمعة، البولندي ماريوش فاخ، البالغ 46 عامًا: «لا أعتقد أن العالم شاهد حتى الآن أفضل ما لدى تايسون فيوري».

وأضاف: «باتايا مكان رائع، وسكانه رائعون، وأشعر كأنني أصبحت أصغر سنًا، وكان من المفترض أن أُلاكم في دبلن، لكن سنحت لي فرصة للقتال هنا، وفعل ذلك من أجل قضية نبيلة».

وسيتم التبرع بعائدات نزاله، الذي لن يُبثّ مباشرة، إلى جمعية خيرية تساعد الأطفال المحرومين في مدينة باتايا.

ويجرى النزال في «ماكس مواي تاي ستايديوم» قاعة صغيرة تتسع لـ1500 متفرج، في حين اعتاد خوض نزالاته في ملاعب كرة قدم ممتلئة بالجماهير.

وتابع فيوري قائلًا: «كان بإمكاني بيع 100 ألف تذكرة في ويمبلي أو 70 ألفًا في ملعب توتنام»، مؤكدًا أن المال ليس الدافع وراء عودته إلى المنافسات.

وأكمل البريطاني: «لقد جنيت الكثير من المال خلال مسيرتي.. أُلاكم لأبقى في حالة بدنية لائقة، ولأنني أستمتع بذلك».

ورفض فيوري، الذي يركز على نزاله الجمعة، التطرق إلى المواجهة التي من المقرر أن يخوضها قبل نهاية العام أمام أنطوني جوشوا، وهي مواجهة غير مسبوقة يُروّج لها منظّموها بأنها «معركة إنجلترا».

واعتزل فيوري، المعروف بشخصيته غريبة الأطوار، الملاكمة عقب هزيمته الثانية تواليًا أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك، بطل العالم، في نهاية عام 2024.

وبقي عامًا كاملًا من دون خوض أي نزال، قبل أن يعلن عودته في يناير، ثم حقق في أبريل فوزًا بإجماع الحكام على الروسي أرسلانبيك مخمودوف في لندن.

أما جوشوا، فسيواجه في السعودية الملاكم الألباني كريستيان برينجا، السبت، وهو منافس مغمور، في أول نزال له منذ حادث السير الذي تعرّض له في نيجيريا، ديسمبر الماضي، ونجا منه بإصابات طفيفة، لكنه أدى إلى وفاة اثنين من أصدقائه المقربين.