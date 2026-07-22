لجنة الانتخابات تستقبل طلبات المترشحين

بدأت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته السادسة، الأربعاء، استقبال طلبات المترشحين على أن تستمر حتى السبت، الأول من أغسطس، وفقًا للبرنامج الزمني المعلن عنه الخميس الماضي.

وكانت «الرياضية» ذكرت، الجمعة، أن عدد من الأسماء سيترشح رسميًّا بينها قائمة معيض الشهري، وحاتم خيمي، والدكتور يحيى راجح الشريف.

وانضم داود المقرن، وأحمد الوادعي، وبدر الرزيزاء، إلى سباق كرسي الرئاسة بعد إعلان ترشحهم عبر منصة «إكس».

ويمكن للمترشحين تقديم طلباتهم، الأربعاء، على أن تبدأ لجنة الانتخابات فحص قوائم المترشحين اعتبارًا من يوم الأحد، وحتى الجمعة 7 أغسطس.

وستلعن القوائم الأولية للمترشحين، السبت، 8 أغسطس، فيما يتلقى مركز التحكيم الرياضي، الطعون والتظلمات على القوائم خلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس، على أن يتم الفصل فيها من 15 إلى 23 من الشهر ذاته، فيما سيُعلن عن نتائج الفصل في الطعون الإثنين 24 أغسطس.

ومن المقرر أن يكون الثلاثاء 25 أغسطس آخر موعد لانسحاب المترشحين، على أن تعلن القوائم النهائية للمترشحين الأربعاء 26 أغسطس، ثم تنطلق في اليوم التالي حملات الدعاية الانتخابية، وتستمر حتى السبت 29، على أن تُجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي، الأحد 30 أغسطس 2026.

وكان الاتحاد السعودي أعلن تشكيل لجنة الانتخابات برئاسة أحمد القنيعان، بصفته رئيس لجنة الاستئناف، وعضوية بندر الحميداني، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، والدكتور أحمد باناعمة، عضو لجنة الاستئناف، والدكتور عبد العزيز الفضلي، نائب رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، فيما يتولى عيسى الريس مهمات أمين سر اللجنة، بصفته ممثل الإدارة القانونية.

وتأتي الانتخابات عقب استقالة ياسر المسحل من رئاسة الاتحاد السعودي، التي أعلنها عبر حسابه في منصة «إكس»، بعد خروج المنتخب السعودي من كأس العالم 2026.