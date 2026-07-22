إبراهيم حسن: المحلي أفضل.. وأراقب 4 في السعودية

يُعد إبراهيم حسن أحد أبرز الأسماء في تاريخ الكرة المصرية، بعدما صنع مسيرة حافلة لاعبًا مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، وعدد من الأندية، قبل أن يواصل مشواره في العمل الفني والإداري.

ويشغل حاليًا منصب مدير منتخب مصر، إلى جانب شقيقه حسام حسن، مدرب الفراعنة، وأسهما في تحقيق إنجاز بارز في كأس العالم 2026.

وتحدث إبراهيم حسن «59 عامًا» في حوار مع «الرياضية» عن رؤيته للدوري السعودي، ومستقبل اللاعبين المصريين فيه، وأسباب نجاح منتخب مصر، إضافة إلى تقييمه التحكيم والتنظيم في المونديال.

01

كيف تقيّم الدوري السعودي للمحترفين قبل انطلاق موسمه الجديد؟

الدوري السعودي من أقوى الدوريات في المنطقة، ويضم أسماء عالمية كبيرة رفعت من قيمته الفنية والإعلامية. أتابعه باستمرار، كما أن الجماهير المصرية تتابع الكرة السعودية بشكل كبير، وبالتحديد مباريات الأندية الأربعة الكبرى: الاتحاد، والهلال، والنصر، والأهلي.

02

ما فريقك المفضل في الدوري السعودي؟

أنا عاشق للكرة السعودية بشكل عام، وأستمتع بمتابعة الاتحاد والهلال والأهلي والنصر، مع احترامي الكبير للشباب وبقية الأندية، كنت أتابع الدوري السعودي حتى قبل الطفرة الأخيرة والتعاقد مع النجوم العالميين.

03

هل تعتقد أن الانتقال المحتمل للاعبين مصريين إلى الدوري السعودي، مثل محمد صلاح أو إمام عاشور أو محمد صبحي، سيخدم المنتخب؟

بكل تأكيد، إذا انتقل محمد صلاح فسيكون إضافة كبيرة للدوري السعودي، وسيستفيد هو أيضًا من التجربة. وأي لاعب مصري ينضم للدوري السعودي سيخدم المنتخب المصري، وفي المقابل سيستفيد الدوري من إمكانات اللاعب المصري، لأنه يمتلك جودة فنية عالية، وقادر على تقديم مستويات مميزة.

04

كيف تقيّم مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم 2026؟

أرى أن المنتخب السعودي قدم مستوى أفضل في مونديال قطر مقارنة بالنسخة الأخيرة. من وجهة نظري، عدم الاستقرار الفني، وتغيير المدرب قبل البطولة بوقت قصير، أثّرا على المنتخب، إضافة إلى قلة مشاركة اللاعب السعودي بشكل مستمر بسبب كثرة اللاعبين الأجانب في الدوري، ما انعكس على جاهزية المنتخب.

05

ما السر وراء نجاح منتخب مصر في كأس العالم الأخيرة؟

وجود مدرب محلي بحجم حسام حسن، بما يملكه من تاريخ كبير محليًا ودوليًا، وحبه لوطنه وإخلاصه في العمل. استطاع أن ينقل للاعبين روح الفوز، ورفض الخسارة، وزرع فيهم الثقة بالنفس والإيمان بقدراتهم.

06

هل ترى أن المدرب المحلي أفضل من الأجنبي لقيادة المنتخبات العربية؟

نعم، بشرط أن يكون المدرب صاحب شخصية قوية، ويملك الخبرة والثقة، ويعرف كيف يزرع الانتماء والحماس في اللاعبين. المدرب المحلي غالبًا يكون أكثر ارتباطًا بمنتخب بلاده، بينما يفكر المدرب الأجنبي في كثير من الأحيان من الجانب المهني والمادي. والدليل أن أغلب المدربين الذين نجحوا في كأس الأمم الإفريقية كانوا محليين، بينما لم تحقق المنتخبات العربية نجاحًا مع المدربين الأجانب في كأس العالم.

07

ما رأيك في مواقف الإسباني لامين يامال وثنائه على منتخب مصر؟

أعتقد أن حسام حسن فتح الباب أمام العالم للحديث عن رفض العنصرية، ودعم القضايا الإنسانية. لامين يامال لاعب من أصول عربية ومسلم، ومن الطبيعي أن يعبر عن مواقفه. أتمنى أن يكون لكل اللاعبين العرب وأصحاب الأصول العربية دور في إيصال صوت القضايا العربية للعالم. وما فعله حسام حسن من مواقف ورسائل كان له أثر كبير على المستوى الدولي.

08

كيف تقيّم التحكيم والتنظيم في كأس العالم 2026؟

من وجهة نظري، تعرضنا لظلم تحكيمي واضح في مباراة الأرجنتين، وكانت هناك أخطاء مؤثرة، ولو تحقق العدل لكان منتخب مصر قادرًا على إقصاء الأرجنتين من البطولة.

أما من ناحية التنظيم، فكانت هناك صعوبات تتعلق بتوقيت بعض المباريات، حيث لعبت بعض المنتخبات في الـ 12:00 ظهرًا، ما فرض على اللاعبين الاستعداد مبكرًا جدًا، إضافة إلى المسافات الطويلة بين المدن، ما تسبب في إرهاق المنتخبات.

09

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وصف نسخة 2026 بأنها الأفضل في التاريخ.. هل تتفق معه؟

ربما كانت الأفضل من الناحية المالية والبنية التحتية للملاعب، لكن على المستوى الفني لا أراها أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم.

10

مع اقتراب نهاية مسيرة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، من تتوقع أن يتجاوز أرقامهما؟

لامين يامال، وكيليان مبابي.

11

ما أهداف منتخب مصر في المرحلة المقبلة؟

نسعى للبناء على ما حققناه، والاستمرار في التطور، وتحقيق المزيد من الإنجازات، وعدم العودة إلى نقطة البداية.

12

كلمة أخيرة؟

أتمنى من مسؤولي الكرة السعودية إعادة النظر في عدد اللاعبين الأجانب، لأن ذلك يؤثر بشكل مباشر على مشاركة اللاعب السعودي ومستوى المنتخب. كما أتمنى لجميع المنتخبات العربية الاستعداد المبكر والجيد للاستحقاقات المقبلة، مع تعزيز الثقة بالنفس والطموح لتحقيق نتائج أفضل.