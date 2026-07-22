الصرنوخ والحبشي يظهران قبل صن داونز

شارك محمد الصرنوخ، الظهير الأيمن، والجناح نواف الحبشي، لاعبا فريق الهلال الأول لكرة القدم الجديدين، في التدريبات الصباحية، الأربعاء، خلال المعسكر الجاري في النمسا، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس».

والتحاق الصرنوخ «19 عامًا» والحبشي«28 عامًا» بالمعسكر بعد وصولهما الثلاثاء، إذ وقع الأول عقدًا يمتد خمسة مواسم قادمًا من الفتح، والثاني ثلاثة مواسم من الحزم.

وفرض الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الأزرق العاصمي، خلال الحصة الصباحية، تدريبات لياقية مركزة، بدأها في صالة الحديد، قبل الانتقال إلى المستطيل الأخضر لإداء التمارين اللياقية، استعدادًا لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في ثاني مواجهاته التجريبية، الجمعة، ضمن المعسكر، الذي يمتد حتى 3 أغسطس المقبل.

وكان الأزرق العاصمي، كسب أولى مواجهاته التجريبية أمام شتورم جراتس النمساوي 2ـ1، على أن يتبقى ثلاث مباريات أخرى أمام ماميلودي، ومولودية الجزائري، والأهلي القطري.