وفاة عازف شارة «النمر الوردي»

توفي الأمريكي بلاس جونسون، عازف الجاز، الذي أدى الشارة الموسيقية الشهيرة لسلسلة «بينك بانثر» النمر الوردي عن 94 عامًا، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء.

وتخصّص جونسون، وهو ابن عازف ساكسوفون محترف، في البداية في موسيقى «جامب بلوز» و«آر إن بي» والبلوز، قبل أن يصبح موسيقيًا مرموقًا على المسرح وفي الاستديوهات.

ورافق بعزفه أساطير، مثل فرانك سيناترا، ونات كينج كول، وإيلا فيتزجيرالد، وباربرا سترايساند.

وكانت الشارة الموسيقية الشهيرة، التي ألفها هنري مانشيني، تعتمد في البداية على السولو المميز لبلاس جونسون، عازف الساكسوفون، قبل أن تنضم إليه بقية الآلات النحاسية.

وألّف مانشيني هذه القطعة الموسيقية خاصة لجونسون، إذ أكسبه أسلوبه المميز سمعة جيدة عضوًا في «ذي ريكينج كرو»، وهي مجموعة شهيرة تضم نخبة من موسيقيي الاستديوهات في لوس أنجليس.