من هو مالانج سار مدافع نيوم الجديد؟

ولد الفرنسي مالانج سار، مدافع فريق نيوم الأول لكرة القدم الجديد، في 23 يناير 1999 بمدينة نيس الواقعة جنوب البلاد.

وينحدر من أصول سنغالية، حيث هاجر والداه إلى فرنسا بحثًا عن حياة أفضل، واستقرا في حي المولان، الذي شهد نشأة المدافع الشاب وطفولته المليئة بالشغف بكرة القدم.

بدأ سار مع نادي نيس الفرنسي، الذي انضم إلى أكاديميته عام 2005، وهو في السادسة من عمره، وتدرج في فئاته السنية حتى تصعيده إلى الفريق الأول عام 2016 تحت قيادة المدرب لوسيان فافر، وسجل بدايته الرسمية بالدوري الفرنسي في 14 أغسطس 2016 أمام نادي رين، بإحرازه هدف الفوز الوحيد بعمر 17 عامًا، واستمر مع نيس حتى عام 2020، شارك خلالها في 102 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف بمختلف المسابقات.

رحل بعدها إلى لندن ليرتدي قميص تشيلسي الإنجليزي، 27 أغسطس 2020، في صفقة انتقال حر بعقد مدته خمسة أعوام، وأعاره النادي الإنجليزي، 6 أكتوبر 2020، إلى نادي بورتو البرتغالي لموسم 2020ـ2021، حيث خاض مع بورتو 19 مباراة بمختلف المسابقات، منها ثماني مباريات بالدوري البرتغالي الممتاز، وست مباريات بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدفًا واحدًا في كأس الرابطة البرتغالية أمام باثوس دي فيريرا، كما شارك في ثماني مباريات مع الفريق الثاني لبورتو، وسجل هدفًا واحدًا.

عاد المدافع إلى تشيلسي في موسم 2021ـ2022، وسجل ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام برينتفورد، 16 أكتوبر 2021، وشارك بـ 21 مباراة مع البلوز في ذلك الموسم، منها مشاركته بديلًا بنصف نهائي كأس العالم للأندية 2021 أمام الهلال السعودي، ليسهم في تتويج الفريق باللقب، والوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ونهائي كأس الرابطة.

انتقل سار على سبيل الإعارة إلى نادي موناكو الفرنسي، أغسطس 2022، لموسم 2022ـ2023 وشارك في 13 مباراة بالدوري الفرنسي وثلاث مباريات بالدوري الأوروبي، وعاد بعدها إلى تشيلسي، موسم 2023ـ2024، حيث تم استبعاده من القائمة الأساسية، ولم يشارك في أي مباراة رسمية، ما أدى إلى فسخ عقده بالتراضي مع تشيلسي، 24 يوليو 2024.

وقع المدافع عقد انتقاله إلى نادي لانس الفرنسي، 26 يوليو 2024، لمدة موسمين، وخاض مع الفريق 54 مباراة بالدوري الفرنسي خلال موسمي 2024ـ2025 و2025ـ2026، قبل أن ينهي عقده، ويغادر لانس مجانًا، يونيو 2026، ويتجه نحو تجربة جديدة بإنهاء إجراءات انتقاله إلى نادي نيوم السعودي.

على الصعيد الدولي، مثّل منتخب فرنسا في جميع الفئات الشبابية من تحت 16 إلى تحت 21 عامًا، حيث خاض 44 مباراة تقريبًا، وكان قائدًا لمنتخب تحت 18 في بعض المناسبات، وقد تلقى دعوات من الاتحاد السنغالي لتمثيل منتخب بلد أصوله، لكنه اختار التركيز على المنتخب الفرنسي في البداية، ثم أبدى لاحقًا رغبته في اللعب للسنغال قبل كأس العالم 2026 دون أن يتم اختياره.

يبلغ طول مالانج سار 1.83 متر، ويزن نحو 70 إلى 73 كيلوجرامًا، ويفضل اللعب بالقدم اليسرى.