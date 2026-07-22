4 يتصدرون قائمة المدربين.. والعطوي الأقل

يبرز أربعة مدربين فقط تخطوا حاجز العام الكامل مع أنديتهم في دوري روشن السعودي قبل انطلاق نسخته الجديدة منتصف أغسطس المقبل.

ويتقدم الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم قائمة الأكثر احتفاظًا بمنصبه بعد استمراره عامين و11 شهرًا و24 يومًا.

ويأتي ثانيًا التونسي جلال القادري مع الحزم، الذي يقترب من إكمال عامه الأول بثلاثة أشهر و8 أيام.

ويحل الإيطالي الأنيق سيموني إنزاجي مدرب الهلال، ثالثًا بعد أن أمضى عامًا وشهرًا و17 يومًا ثم الفرنسي كريستوفر جالتييه الذي يقود نيوم منذ عام و17 يومًا.

الإيطالي جيوفاني سوليناس يقترب من إكمال عامه الأول مع الفيصلي «11 شهرًا و25 يومًا»، والكرواتي دامير بوريتش مع أبها «11 شهرًا و20 يومًا».

ويأتي بعد ذلك الإنجليزي ديس باكينجهام مع الخلود، ثم الإيرلندي براندن رودجرز الذي يحاول بناء شيء جديد في القادسية منذ 7 أشهر.

وبينما يحسب للبرازيلي ماوريسيو دولاك أيامه في الرياض «5 أشهر»، يبدأ الآخرون من الصفر تقريبًا، فالبرتغالي خوسيه جوميز في الخليج، والصربي زاركو لازيتيتش والبرازيلي فابيو كاريلي «21 يومًا فقط»، والأستراليان آرثر باباس ونج بوستيكوجلو في الاتفاق والنصر، وصولًا إلى البرتغالي برونو لاج والألمانيين بينز فيسينج وتوماس ليتش، وأخيرًا السعودي خالد العطوي الذي وقّع عقده مع الفتح منذ يوم واحد فقط.