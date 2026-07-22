موتسيبي: واثقون من نجاح أمم إفريقيا

أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، الأربعاء، أن نهائيات كأس الأمم الإفريقية العام المقبل تواجه بعض التحديات، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يحقق الحدث الذي ستستضيفه كينيا وتنزانيا وأوغندا بشكل مشترك النجاح.

ولم يحدد موتسيبي طبيعة هذه التحديات، لكن بناء الملاعب في كينيا أثار القلق خلال الأعوام القليلة الماضية.

وكان مسؤولون حكوميون قد صرحوا ‌في مايو الماضي أن أعمال بناء ‌ملعب ⁠تالانتا سبورتس سيتي الجديد ⁠في نيروبي بسعة 60 ألف متفرج وأعمال تجديد مجمع موي الدولي للرياضة بسعة 48 ألف متفرج تسير وفق الجدول الزمني المحدد.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحافي عقد في جوهانسبرج: «علينا أن نثق في كوادرنا على الرغم من التحديات، ⁠وقد تحدث إخفاقات في بعض ‌الأحيان، لكن علينا أن ‌ننهض ونحاول مرة أخرى ولكن كأس الأمم الإفريقية ‌في شرق إفريقيا ستحقق نجاحًا هائلًا وهناك ‌بعض التحديات، لكنني فخور بالعمل الذي يقوم به رؤساء دول كينيا وتنزانيا وأوغندا».

وتلعب البطولة في 2027، ثم مرة أخرى في 2028، ‌ومنذ ذلك الحين تجرى البطولة القارية كل أربعة أعوام بدلًا من ⁠كل ⁠عامين كما كان الحال سابقًا.

وذكر موتسيبي أن باب تقديم العروض لاستضافة كأس الأمم الإفريقية لأعوام 2028 و2032 و2036 قد فُتح، وتم تلقي عروض لاستضافة النهائيات، على الرغم من أنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وتنظم نهائيات 2027 في الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو ، لكن «الكاف» لم يعلن بعد عن الملاعب التي ستستضيفها.

وتبدأ تصفيات البطولة التي تضم 24 فريقًا في سبتمبر ، وستنتهي بحلول مارس.