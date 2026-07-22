فان بومل يطوي حقبة جارسيا مع بلجيكا

دخل الهولندي مارك فان بومل قائمة الأسماء المرشحة لقيادة الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم خلفًا للفرنسي رودي جارسيا، وفقًا لما أفادت وسائل إعلام محلية، الأربعاء.

وتوصل الاتحاد البلجيكي للعبة إلى اتفاق مع المدرب الهولندي البالغ من العمر 49 عامًا.

ووفقًا لصحيفة «هت لاتست نيوس» البلجيكية اليومية، سيُوقّع المدرب السابق لأيندهوفن الهولندي وفولفسبورج الألماني وأنتويرب البلجيكي، خلال الأيام القليلة المقبلة عقدًا يربطه ببلجيكا حتى نهاية كأس أوروبا 2028.

وأعلن الاتحاد البلجيكي، الإثنين، أن عقد جارسيا الذي تولى تدريب «الشياطين الحمر» مطلع 2025، لن يتم تمديده على الرغم من المشوار الجيد الذي قدمته بلجيكا في كأس العالم الأخيرة في أمريكا الشمالية.

وبلغ كيفن دي بروين وزملاؤه الدور ربع النهائي قبل الإقصاء بخسارة أمام إسبانيا التي تُوّجت لاحقًا باللقب «1ـ2».

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى وجود تباين في وجهات النظر بين المدرب الفرنسي وعدد من اللاعبين، وكذلك مع المدير الفني فنسان مانارت الذي لم يكن راضيًا عن أداء منتخب بلاده خلال دور المجموعات من المونديال، ولا سيّما في المباراتين أمام مصر «1-1» وإيران «0-0».

ومع ذلك، أثار رحيل جارسيا حالة من الاستغراب لدى العديد من المشجعين الذين عبّروا بكثافة عن موقفهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب «هت لاتست نيوس»، كان الاتحاد البلجيكي يبحث عن «مدرب منتخب أصغر عمرًا وأكثر حداثة من رودي جارسيا 62 عامًا».

ويُعدّ فان بومل من دون ناد منذ رحيله عن أنتويرب في صيف 2024.