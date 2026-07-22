عقد جديد يوسع متاجر الهلال

وقّع نادي الهلال عقد رعاية مع شركة «هامات»، إحدى مؤسسات تطوير وتشغيل مراكز التجزئة، لمدة خمسة مواسم، خلال حفل في الرياض، الأربعاء.

وسيعمل الطرفان من خلال هذه الشراكة على تنفيذ استراتيجية النادي للتوسع في قطاع التجزئة، وتعزيز انتشار متاجره الرسمية، والوصول إلى شريحة أوسع في مختلف مناطق السعودية.

وسيتم تدشين متاجر رئيسة للنادي، وإطلاق منتجات وتجارب تفاعلية ضمن المراكز والوجهات التابعة لـ«هامات»، إلى جانب تنظيم لقاءات مع اللاعبين، وعروض للكؤوس والبطولات، وسلسلة من الفعاليات والتجارب النوعية، التي تعزز ارتباط الجماهير بالنادي.

وتمثّل هذه الشراكة امتدادًا للتعاون القائم بين «الهلال» و«هامات»، الذي أثمر خلال الفترة الماضية عن افتتاح المتجرين المؤقتين للنادي في «الرياض بارك»، و«جدة بارك»، إلى جانب المتجر الرسمي في «بانوراما مول».

كما يواصل الطرفان العمل على افتتاح المتجر الرئيس الجديد في «الرياض بارك» خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعزز حضور النادي التجاري، وتقرّبه من جماهيره في مختلف أنحاء السعودية.

إلى ذلك، وصف ستيف كالزاد، الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال، هذه الشراكة، بأنها امتدادًا لاستراتيجية النادي الهادفة إلى توسيع قنوات الوصول إلى جماهيره، عبر مبادرات نوعية، تعزّز من تميّز الهلال، ووجوده النوعي على الأصعدة كافة، متمنيًا أن تحقّق هذه الرعاية ما يعود بالنفع على الطرفين.

في حين أكد عبد الله التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة «هامات» أن الرعايات الاستثنائية تُبنى على الطموحات المشتركة، ومن خلال التعاون مع الهلال، سيعملون على ابتكار جيل جديد من التجارب، التي تعزّز قرب الجماهير من ناديها المفضل، منوّهًا أن تلك الشراكة تعزز من مكانة «هامات» مراكز نابضة بالحياة، وتجمع أفراد المجتمع كافة.