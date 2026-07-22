قبل التوقيع.. الهلال يفحص سمرفيل

خضع الهولندي كريسينسيو سمرفيل، جناح فريق وست هام يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، إلى فحوصات طبية بطلب من نادي الهلال بعدما أبدى موافقته المبدئية على العرض الأزرق، حسبما كشف عنه حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس»، الأربعاء.

ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة، لكن الصفقة لم تحسم بشكل رسمي حتى الآن مع تبقى التوقيع النهائي بين جميع الأطراف.

وكانت «الرياضية» نقلت عن صحيفة «ذا أتلتيك» البريطانية، الثلاثاء، أن إدارة شركة نادي الهلال توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها في وست هام يونايتد الإنجليزي لشراء المدة المتبقية من عقد الهولندي كريسينسيو سمرفيل، جناح المنتخب الهولندي، كاشفة عن أن قيمة الانتقال تبلغ نحو 55 مليون جنيه أسترليني إضافة إلى حوافز تبلغ 5 ملايين لتصل إجمالي الصفقة باليورو 70 مليونًا، على أن يرتبط سمرفيل مع النادي العاصمي بعقد طويل الأمد.

وفي حال اكتملت صفقة انتقاله إلى الهلال رسميًا، فإن سمرفيل «24 عامًا» سيخوض تجربة خارج أوروبا للمرة الأولى في مشواره بعدما قضى موسمين مع وست هام الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب» عقب احتلاله المركز الـ18 في الدوري الممتاز الموسم الماضي برصيد 39 نقطة، منهيًا وجودًا استمر 14 عامًا بين أندية المسابقة.

وبدأ سمرفيل مسيرته من أكاديمية فينورد الهولندي، قبل انتقاله إلى ليدز عام 2020، وفرض نفسه تدريجيًا ضمن الفريق الأول، ومن ثم التحق بصفوف وست هام في أغسطس 2024 بعقد لمدة خمسة أعوام مع أفضلية التمديد موسمًا إضافيًا.

وخاض سمرفيل 34 مباراة مع وست هام في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها سبعة أهداف، قبل أن يرفع أسهمه بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما مع المنتخب الهولندي في أربع مباريات ضمن كأس العالم 2026.