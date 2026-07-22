مسعود يعزز وسط الأهلي

انضمّ نايف مسعود، لاعب الوسط، رسميًا الأربعاء إلى صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم، قادمًا من الفتح.

ووقع اللاعب، في مدينة لشبونة البرتغالية، عقدًا لأربعة مواسم مع الأهلي، الذي مثّله في التوقيع البرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي.

وصرّح مسعود لموقع النادي: «خطوة مهمة في مسيرتي، أعلم جيدًا قيمة هذا النادي وتاريخه الكبير، كما أدرك حجم المسؤولية تجاه جماهيره، سأبذل كل ما أملك داخل الملعب، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن وأن نحقق معًا النجاحات».

وعدّ الأهلي تعاقده مع اللاعب خطوة تهدف إلى تعزيز خيارات الفريق الفنية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وأشار إلى تقديم صاحب الـ 25 عامًا مستويات متميزة مع الفتح، واصفًا إياه بأحد أبرز عناصر خط الوسط المحلية.

ومثّل مسعود المنتخب السعودي الأول في خمس مباريات، ولعِب 39 مباراة مع الفتح، الذي ضمّه من القادسية خلال صيف 2024.

وصعّد القادسية اللاعب إلى الفريق الأول 2020، وأعاره إلى الخليج لستة أشهر في منتصف موسم 23- 2024.

وفي 24 يوليو الجاري، كشف حساب «الرياضية عاجل» على منصة «إكس» عن توقيع وسط الميدان الفتحاوي عقدًا مع الأهلي مدته 4 أعوام بعد شراء النادي الغربي ما بقِيَ من عقده مع «النموذجي» مقابل 15 مليون ريال تُسدّد على 3 دفعات خلال موسم ونصف الموسم.