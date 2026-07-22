لا أهداف بين الفيحاء وويسترلو

انتهت ثاني المواجهات التجريبية لفريق الفيحاء الأول لكرة القدم، خلال فترة الإعداد للموسم المقبل، بالتعادل من دون أهداف مع ويسترلو البلجيكي، مساء الأربعاء.

وأشرك البرازيلي فابيو كاريلي، المدرب الجديد للفريق، جميع اللاعبين خلال المباراة، التي احتضنتها مدينة ويسترلو، للوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية.

ويُعسكِر الفيحاء في مدينة زالتبومل الهولندية، ويستأنف التدريبات الجمعة بعدما منح كاريلي اللاعبين يوم راحةٍ الخميس.

ولعِب الفريق المباراة التجريبية الأولى في معسكره السبت، وخسِرها من نيمنخن الهولندي 0-7.

وبعد تدريبه فرق الاتحاد والوحدة وضمك، يخوض كاريلي مع الفيحاء تجربته الرابعة على الملاعب السعودية.