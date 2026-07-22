فبراير.. انطلاق المنتدى السعودي للإعلام 6

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه اللّه، تنطلق النسخة السادسة من المنتدى السعودي للإعلام خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2027م، في مدينة الرياض، بمشاركة واسعة من قادة الإعلام وصناع القرار والخبراء والمؤسسات الإعلامية والتقنية من مختلف دول العالم.

ورفع سلمان الدوسري، وزير الإعلام، بهذه المناسبة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما اللّه، على الرعاية الملكية الكريمة للمنتدى التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع الإعلامي بما يعزز مكانة السعودية عالميًا، وتجسد الثقة التي يحظى بها المنتدى بعد النجاحات المتحققة في نسخه السابقة، والأثر الوطني والدولي في دعم صناعة الإعلام واستشراف مستقبلها.

وأوضح الدوسري أن المنتدى رسخ مكانته بصفته أحد أبرز المنصات الإعلامية المتخصصة في المنطقة، ومنصة عالمية للحوار واستشراف مستقبل الإعلام، وإطلاق المبادرات النوعية، وتعزيز الشراكات الدولية التي تسهم في تطوير القطاع الإعلامي، وتجمعًا لرواد الإعلام وقادته وصناع قراراته وخبرائه الدوليين، بما يسهم في مواكبة التحولات المتسارعة في الإعلام والتقنيات الحديثة، ودعم الابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مكانة السعودية بوصفها مركزًا عالميًا لصناعة الإعلام، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.