لطيفة لـ«الرياضية»: تمزق أبعدني 3 أشهر والجديد مفاجأة

تراهن الفنانة التونسية لطيفة على تفاعل جمهورها مع ألبومها الغنائي الجديد للعام 2026، الذي استغرق التحضير له نحو عام كامل، شهد ساعات عمل طويلة داخل الاستوديو، في ظل حرصها على تقديم مجموعة من الأغنيات المتنوعة التي تجمع بين التجديد والاختلاف.

وكشفت لـ «الرياضية» لطيفة عن جانب من كواليس تحضير الألبوم، قائلة: «عملنا كثيرًا أنا وفريق العمل من الشعراء والملحنين والموزعين، وكنا نعمل لأكثر من 12 ساعة داخل الاستوديو بكل حب وإخلاص لكي نقدم عملًا يليق بالجمهور».

وعلى الجانب الصحي، تحدثت لطيفة عن تحسن حالتها بعد الإصابة التي ظهرت بها خلال الفترة الأخيرة، موضحة: «أصبت بتمزق في الأوتار، وعانيت منه لمدة ثلاثة أشهر، لكن الحمد لله أصبحت الآن أفضل بعد فترة من العلاج والمتابعة الطبية».

ومن المقرر أن تطرح لطيفة أغنيات الألبوم تباعًا خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين، بالتزامن مع موسم الصيف، في خطة تهدف إلى منح كل أغنية فرصة للوصول إلى الجمهور وتحقيق انتشار مستقل عبر المنصات الموسيقية، قبل اكتمال طرح جميع أغنيات الألبوم.

وتعاونت لطيفة مع الموزعين طارق مدكور وأحمد عادل، إلى جانب الشعراء والملحنين محمد رفاعي، ومحمد شافعي، وخالد تاج الدين، ومحمد رضوان، وجمال الخولي، ومحمد حامد، ومحمد يحيى، وتامر علي، وإسلام رفعت، وإبراهيم أردني، والملحن وليد سعد.

وأكدت لطيفة أن التجديد يمثل جزءًا أساسيًا من اختياراتها الفنية، قائلة: «أنا أحب دائمًا أن أجدد في أغنياتي على مستوى الكلمات والألحان وحتى تصوير الكليب، ولا أشعر بالخوف من التجديد، بل أشعر بسعادة كبيرة عندما أجهز عملًا جديدًا لجمهوري، وأكون في اشتياق لرصد ردة فعلهم، وأرى أن أغنيات الألبوم جميعها مميزة».

وتتنوع أغنيات الألبوم بين الرومانسي والإيقاعي، فيما تواصل لطيفة حاليًا اختيار الأعمال التي ستصورها بطريقة الفيديو كليب، بالتزامن مع طرحها، في ظل اهتمامها بتقديم صورة بصرية تواكب التجديد الموسيقي الذي تسعى إليه.