«بنات عمير».. أب أرمل و5 بنات

أكد الممثل مشعل المطيري أن مسلسل «بنات عمير» يعد عائليًا بامتياز، إذ يتناول علاقة الأب مع بناته في غياب قدر كبير من العاطفة، مبينًا أن الدور تطلب منه جهدًا كبيرًا ودراسة عميقة لتفاصيله كونه يعالج قضية أسرية واجتماعية معايشة.

ويجسد المطيري شخصية «عمير» الذي كرس نفسه لتربية بناته الخمس وحيدًا بعد وفاة زوجته، ويعود الحب القديم ليطرق بابه لتحدث المفارقة الدرامية بين علاقته ببناته ومعالجته لمشاكلهن، وبين حبّه القديم المتجدّد.

وقال المطيري: «لكل بنت شخصية مختلفة ومشكلات من نوع خاص، ولكن عمير يحاول أن يكون قريبًا منهن جميعًا ليعوّضهن عن غياب حنان الأم».

ويستطرد مشعل : «في حين قد نجده حنونًا ورقيقًا، وفي أحيانٍ أخرى نجد أن ردود فعله القاسية قد تغلبه وذلك رغم حرصه على ألاّ يضغط على بناته أو أن يكون قاسيًا معهنّ، فهو في معظم الأحيان شخص طيب غير أن طيبته الزائدة قد تدخله في بعض المشاكل».

ويعرض المسلسل على قناة MBC، ومنصة «شاهد» والعمل من بطولة مشعل المطيري، أبرار فيصل، آلاء سالم، العنود عبد الحكيم، أميرة الشريف، سماح زيدان، نورا ياسين، وآخرين، ومن تأليف إبراهيم النعمي، وإخراج بهاء خداج.