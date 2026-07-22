فلفل شقراء.. 20 فعالية وأركانا تراثية

ينطلق مهرجان فلفل شقراء السادس، الخميس، في أكبر نسخة يشهدها المهرجان منذ انطلاقته، مقدمًا أكثر من 20 فعالية وتجربة تفاعلية تجمع بين الزراعة والتراث والترفيه، في حدث يهدف إلى إبراز مكانة فلفل شقراء كأحد أبرز المنتجات الزراعية المحلية، وتحويل المهرجان إلى وجهة صيفية متكاملة للعائلات والزوار.

وتتوزع فعاليات المهرجان على عدد من الأركان التي تعكس هوية المحافظة الزراعية والتراثية، حيث يضم معرض المزارعين وتجربة المزارع للتعريف برحلة زراعة الفلفل وإنتاجه، إلى جانب حراج الفلفل الذي يعد الواجهة الاقتصادية للمهرجان، ويشهد حركة بيع وشراء مباشرة بين المزارعين والمتسوقين.

ويأخذ المهرجان زواره في رحلة عبر تاريخ شقراء من خلال معرض شقراء للموروث والتاريخ، وركن حكواتي شقراء، إضافة إلى عروض الفنون الشعبية والأهازيج التي تجسد الموروث الثقافي للمحافظة في أجواء تراثية.

وللعائلات نصيب كبير من الفعاليات، إذ يضم المهرجان مسرح الطفل، والعروض المتجولة، ومنطقة التحديات والألعاب، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الترفيهية، فضلًا عن منطقة العائلات والاستراحة التي توفر بيئة مناسبة لقضاء أوقات ممتعة.

كما يوفر المهرجان تجربة متكاملة للزوار عبر منطقة المطاعم والمقاهي، وعربات الفود ترك، وخيمة الضيافة، إلى جانب مشاركة الحرفيين والأسر المنتجة، في إطار برنامج متنوع يجمع بين الترفيه والثقافة والزراعة، ويعزز من مكانة شقراء كوجهة سياحية وزراعية خلال موسم الصيف.