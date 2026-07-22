جنوى يطلب ميتاي

دخل ناديا الاتحاد وجنوى الإيطالي في مفاوضات متقدمة، من أجل انتقال الألباني ماريو ميتاي، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى صفوف النادي الإيطالي بنظام الإعارة، مع خيار الشراء، حسبما أوضحته لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ووفقًا للمصادر نفسها، فإن المفاوضات بين الناديين لا تزال قائمة، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب إلى جنوى خلال الفترة المقبلة.

ومن جهة أخرى وضعت الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد النيجيري رافاييل أونيدكا، لاعب وسط فريق كلوب بروج البلجيكي، ضمن خياراتها المطروحة لتدعيم مركز المحور.

ويبلغ أونيدكا 25 عامًا ويجيد اللعب في مركز المحور، إلى جانب قدرته على شغل مركز قلب الدفاع، ما يمنحه أفضلية إضافية لدى الإدارة الاتحادية، التي تدرس عددًا من الخيارات لتعزيز صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المصادر، يضاف اسم أونيدكا إلى المصري مروان عطية، لاعب وسط الأهلي المصري، ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتدعيم مركز المحور، في ظل تحركات الإدارة الرياضية الاتحادية لاختيار اللاعب الأنسب لشغل المركز.

وتواصل الإدارة تقييم الخيارات المطروحة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقة التي ستدعم خط وسط الفريق، مع استمرار دراسة عدد من الأسماء في الفترة الحالية.