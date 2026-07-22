31 يوليو.. إليسا وجسار في «ليلة إحساس الطرب»

تستعد جدة لاحتضان ليلة غنائية طربية تجمع الفنانة اللبنانية إليسا ومواطنها وائل جسار، في حفل 31 يوليو الجاري على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات موسم جدة، برعاية الهيئة العامة للترفيه.

ويحمل اللقاء طابعًا خاصًا، إذ تواصل إليسا موعدها المتجدد مع جمهور جدة، الذي اعتاد استقبالها بحفاوة في كل زيارة، لتؤكد من جديد مكانتها كواحدة من أكثر النجمات ارتباطًا بجمهور جدة. ويشاركها الأمسية وائل جسار، ليصنعا معًا ليلة يغلب عليها الطابع الرومانسي وتفيض بأشهر الأغنيات التي صنعت مسيرتهما.

ومن المنتظر أن يقدم النجمان باقة من أبرز أعمالهما التي أحبها الجمهور، في أمسية تجمع بين الإحساس والطرب، وسط أجواء ينتظرها عشاق الأغنية العربية.

ويأتي الحفل ضمن سلسلة التجارب الفنية التي تصنعها بنش مارك، والتي تواصل من خلالها استقطاب أبرز نجوم الغناء العربي، وتقديم فعاليات ترفيهية متكاملة تثري المشهد الفني في السعودية، وتواكب مستهدفات قطاع الترفيه في صناعة فعاليات عالمية ترسخ مكانة جدة كوجهة رئيسة للفعاليات والحفلات الكبرى.