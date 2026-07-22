كاسيميرو إلى ميامي.. و«أم أل أس» يحقق

التحق البرازيلي كاسيميرو بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للدفاع عن ألوان إنتر ميامي وفق ما أعلن الأخير الأربعاء، لكن رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم «أم أل أس» أعلنت على الفور أنها تحقق في مزاعم تتعلق بقيام النادي بمخالفة قواعد التفاوض في هذه الصفقة.

وأصبح كاسيميرو الذي خاض 91 مباراة دولية مع منتخب البرازيل وأحرز لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات مع ريال مدريد الإسباني، لاعبًا حرًا بعدما قرر مانشستر يونايتد الإنجليزي عدم تجديد عقده إثر فترة متباينة استمرت أربعة أعوام مع عملاق الدوري الممتاز.

واختار لاعب الوسط صاحب الـ 34 عامًا الانضمام إلى ميسي والأرجنتيني الآخر رودريجو دي بول في إنتر ميامي، النادي الذي يشارك الإنجليزي ديفيد بيكهام في ملكيته.

وقال خورخي ماس، الشريك الإداري المالك لإنتر ميامي إن «وصول كاسيميرو يعكس الرؤية والطموح اللذين يميزان إنتر ميامي. نحن لا نكتفي أبدًا. نسعى دائمًا إلى النمو والتحسن ورفع معاييرنا في كل موسم».

وأضاف «لقد بنينا ناديًا عالميًا برؤية تهدف إلى أن نصبح ليس فقط أفضل نادٍ في الولايات المتحدة، بل أيضًا مرجعًا عالميًا».

لكن بعد لحظات من الإعلان، قالت رابطة «أم أل أس» في بيان «نراجع مزاعم تتعلق بمخالفة قواعد التفاوض من جانب نادي إنتر ميامي».

ويتعلق التحقيق بـ«حقوق الاكتشاف» المعمول بها في الدوري الأمريكي والذي يتعين على الأندية الحصول عليها قبل بدء التفاوض للتعاقد مع بعض اللاعبين البارزين.

وكان لوس أنجليس جالاكسي يمتلك حقوق الاكتشاف الخاصة بكاسيميرو، ومن المفهوم أنه سيحصل على تعويض من إنتر ميامي.

وقال البيان: «تجمع رابطة الدوري جميع المعلومات ذات الصلة، وستحجم عن الإدلاء بمزيد من التعليقات إلى حين اكتمال المراجعة».