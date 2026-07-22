نيوم يخسر تجربة غرناطة

خسر فريق نيوم الأول لكرة القدم أمام نظيره غرناطة 0-2، الأربعاء في ثاني مبارياته التجريبية خلال معسكره الجاري في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

وعمد كريستوف جالتييه، مدرب الفريق، إلى منح الفرصة لعدد كبير من لاعبيه بهدف الوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية.

وكان نيوم قد افتتح مواجهاته التجريبية بتعادل سلبي مع بيتربره يونايتد الإنجليزي، الجمعة الماضي.

وتبقت ثلاثة لقاءات تجريبية أخرى للفريق الشمالي خلال معسكره الذي يمتد حتى 31 من يوليو الجاري، وسيواجه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في 24 منه، وبعدها بأربعة أيام يلاقي العربي القطري، ومن ثم لاس بالماس الإسباني في 31 من الشهر الجاري.

وتنتظر نيوم ثلاثة تحديات محلية وخارجية في الموسم الجديد، إذ يخوض منافسات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال الخليج للأندية.

ويشارك نيوم إلى جانب الاتفاق في البطولة الخليجية بعد أن حل ثامنًا في ترتيب الدوري الموسم الماضي.