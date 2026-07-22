ميامي يخطئ في عودة جيميس

زادت التكهنات في ​عالم كرة السلة الأربعاء بعدما نشر حساب ميامي هيت على يوتيوب بالخطأ مقطع فيديو يلمح لعودة محتملة للنجم ليبرون جيمس، الذي لم يعلن بعد عن وجهته ‌المقبلة لخوض موسمه ‌24 في الدوري ​الأمريكي ‌للمحترفين.

ونُشر ⁠بث ​مباشر بعنوان «المؤتمر ⁠الصحفي لتقديم ليبرون جيمس» والذي كان من المقرر أن يبث 27 يوليو الجاري على قناة ميامي هيت، قبل حذفه لاحقًا، مما أثار تساؤلات ⁠الجماهير حول ما إذا كان ‌جيمس صاحب الـ41 عامًا ‌في طريقه للعودة إلى ​الفريق الذي ‌توج معه بلقبين.

وقال متحدث باسم الفريق ‌لـ«رويترز» إن المقطع نُشر بالخطأ خلال التحضير لاحتمال انضمام جيمس إلى ميامي.

وأعلن جيمس رحيله عن لوس أنجليس ليكرز ‌الشهر الماضي، لتصبح وجهته القادمة أبرز ما يشغل الرأي ⁠العام ⁠خلال فترة الراحة الصيفية، وسط تقارير تضع كليفلاند كافاليرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وميامي هيت في مقدمة المرشحين للتعاقد معه.

وقال ريتش بول، صديق جيمس ووكيل أعماله لأعوام طويلة، خلال بودكاست «جيم أوفر» إن موكله لن يتعجل في اتخاذ القرار.